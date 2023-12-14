الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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Leandro Andrade 1'ياسين بينزيا 45' + 4'
بادافي غوسينوف 90' + 4' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

إف ك كاراباك v هاكينالنتائج والإحصائيات,