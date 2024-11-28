الدوري الأوروبي
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1 - 4
ن م
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Juninho 88' (جزاء)
جيورج ميكوتادزي 15', 80'كورينتين توليسو 63'M. Fofana 68'
(ش١ 0-1) (ن م 1-4)

إف ك كاراباك v ليونالنتائج والإحصائيات,