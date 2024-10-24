الدوري الأوروبي
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0 - 3
ن م
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K. Taylor 36'فاوت فيخهورست 74' (جزاء)تشوبا أكبوم 77'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

إف ك كاراباك v أياكسالنتائج والإحصائيات,