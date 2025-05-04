الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
انتهت
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K. Salas 21'I. Romero 70'
منير الحدادي 7'خافيير هرنانديز 73'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

إشبيلية ضد ليجانيسالنتائج والإحصائيات,