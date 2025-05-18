الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
انتهت
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كيليان مبابي 75'جود بيلينجهام 87'
(½ 0-0) (انتهت 0-2)

إشبيلية ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,