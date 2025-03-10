الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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جوفري كاريراس 49'
كريستيان ستواني 88' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

إسبانيول v جيروناالنتائج والإحصائيات,