الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
انتهت
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لامين يامال 53'فيرمين لوبيز 90' + 5'
(½ 0-0) (انتهت 0-2)

إسبانيول ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,