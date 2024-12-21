الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 4
ن م
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A. Isak 1', 45' + 2', 54'جيكوب مورفي 32'
(ش١ 0-3) (ن م 0-4)

إبسويتش تاون v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,