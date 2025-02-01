الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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ليام ديلاب 31'
J. Aribo 21'P. Onuachu 87'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

إبسويتش تاون v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,