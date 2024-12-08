الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
كونور تشابلين 21'
أنيس أونال 87'D. Ouattara 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

إبسويتش تاون v بورنموثالنتائج والإحصائيات,