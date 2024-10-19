الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
I. Ndiaye 17'مايكل كين 40'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

إبسويتش تاون v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,