الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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R. Daal 59'K. Smit 75'D. Kasius 87'
يوسف النصيري 70'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

أي زد ألكمار v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,