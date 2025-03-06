الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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B. Brobbey 10'
H. Larsson 27'إيلايس سكيري 70'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

أياكس v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,