الدوري الألماني
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1 - 1
ن م
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B. Hollerbach 66'
ماريو جوتزه 14'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

أونيون برلين v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,