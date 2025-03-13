الدوري الأوروبي
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2 - 1مجم 2 - 4
ن م
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R. Yaremchuk 53', 65'
K. Hoegh 36'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أولمبياكوس v بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,