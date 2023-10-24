دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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Seung-Hyeon Jung 5'Gustav Ludwigson 12', 18'
برجسون 53'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

أولسان هيونداي v جوهور دار التعظيمالنتائج والإحصائيات,