كأس العالم للأندية
team-logo
1 - 1
انتهت
team-logo
كريستيان جراي 52'
N. Garrow 26' (هدف عكسي)
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورزالنتائج والإحصائيات,