الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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A. Budimir 54'روبين غارسيا سانتوس 61'
كيكي جارسيا 1', 68'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

أوساسونا v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,