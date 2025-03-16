الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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أنتي بوديمير 45' (جزاء)
R. Terrats 55', 71'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

أوساسونا v خيتافيالنتائج والإحصائيات,