الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
انتهت
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أنتي بوديمير 17'راؤول جارسيا 90' + 1'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

أوساسونا ضد إسبانيولالنتائج والإحصائيات,