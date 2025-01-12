دوري أبطال إفريقيا
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2 - 1
ن م
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R. Mofokeng 20'T. Mbatha 61'
R. Benguit 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أورلاندو بايريتس v شباب بلوزدادالنتائج والإحصائيات,