الدوري الإيطالي
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1 - 2
انتهت
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L. Lucca 75'
جيانلوكا كابراري 52'بالدي دياو كايتا 90'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

أودينيزي ضد مونزاالنتائج والإحصائيات,