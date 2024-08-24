الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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E. Rexhbecaj 16'S. Essende 35'
F. Agu 12'J. Njinmah 58'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

أوجسبورج v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,