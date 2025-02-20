الدوري الأوروبي
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2 - 2مجم 2 - 5
ن م
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L. Vazquez 19', 55'
يوسف النصيري 4'Yusuf Akcicek 63'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

أندرلخت v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,

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