الدوري الفرنسي
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
N. Tagliafico 26'R. Cherki 55'جيورج ميكوتادزي 88'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

أنجييه v ليونالنتائج والإحصائيات,