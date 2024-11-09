الدوري الفرنسي
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2 - 4
ن م
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E. Lepaul 90' + 1'E. Biumla 90' + 7'
K. Lee 17', 20'B. Barcola 31', 45' + 2'
(ش١ 0-4) (ن م 2-4)

أنجييه v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,