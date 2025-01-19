الدوري الفرنسي
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2 - 0
ن م
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S. Diomande 18' (هدف عكسي)E. Lepaul 47'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

أنجييه v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,