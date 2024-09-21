الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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أولي واتكينز 73'E. Konsa 88'J. Duran 90' + 4'
M. Cunha 25'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

أستون فيلا v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,