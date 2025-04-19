الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
أولي واتكينز 1'إيان ماتسن 64'دان بيرن 73' (هدف عكسي)أمادو أونانا 75'
فابيان شار 18'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

أستون فيلا v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,