دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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G. Viggosdottir 7' (هدف عكسي)A. Russo 59'M. Caldentey 86' (جزاء)
M. Eriksson 39', 58'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

أرسنال v بايرن ميونخ للسيداتالنتائج والإحصائيات,