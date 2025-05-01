الدوري الأوروبي
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0 - 3
انتهت
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كارلوس هنريكي كاسيميرو 30'برونو فيرنانديش 37' (ضربة جزاء), 45'
(½ 0-3) (انتهت 0-3)

أتلتيك بيلباو ضد مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,