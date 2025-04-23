الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 0
ن م
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إينياكي ويليامز 5'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

أتلتيك بيلباو v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,