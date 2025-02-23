الدوري الإسباني – لا ليجا
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7 - 1
ن م
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M. Jauregizar 10'نيكو ويليامز 35', 66'M. Sannadi 43'O. Sancet 45' + 2'G. Guruzeta 69'إينياكي ويليامز 87'
M. Sylla 47'
(ش١ 4-0) (ن م 7-1)

أتلتيك بيلباو v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,

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