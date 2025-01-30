الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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نيكو ويليامز 25'Y. Alvarez 64'J. Marton 90' + 5'
M. Havel 71'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

أتلتيك بيلباو v بلزينالنتائج والإحصائيات,