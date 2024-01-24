كأس ملك إسبانيا
team-logo
4 - 2
ن م
team-logo
Gorka Guruzeta 1'Oihan Sancet 49'إينياكي ويليامز 105' + 2'نيكو ويليامز 120' + 1'
روبرت ليفاندوفسكي 26'لامين يامال 32'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2) (و إ 4-2)

أتلتيك بيلباو v برشلونةالنتائج والإحصائيات,