كأس ملك إسبانيا
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4 - 2
ن م
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Samuel Dias Lino 39'ألفارو موراتا 57'أنطوان جريزمان 100'Rodrigo Riquelme 119'
يان أوبلاك 45' + 1' (هدف عكسي)خوسيلو 82'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2) (و إ 4-2)

أتلتيكو مدريد v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,