دوري أبطال أوروبا
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1 - 3مجم 2 - 5
ن م
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أديمولا لوكمان 46'
C. Talbi 3', 27'F. Jutgla 45' + 3'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

أتالانتا v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,

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