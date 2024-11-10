الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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وماريو باساليتش 56'S. Toure 60' (هدف عكسي)
حسن كامار 45' + 3'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أتالانتا v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,