دوري أبطال أوروبا
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1 - 1
ن م
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J. Schouten 15'
D. Braganca 84'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

آيندهوفن v سبورتنج لشبونةالنتائج والإحصائيات,