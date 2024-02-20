دوري أبطال أوروبا
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1 - 1
ن م
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لوك دي يونج 56' (جزاء)
دونيايل مالين 24'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

آيندهوفن v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,