الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 0
ن م
team-logo
H. Larsson 79'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

آينتراخت فرانكفورت v ريجاس فوتبولا سكولاالنتائج والإحصائيات,