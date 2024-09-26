الدوري الأوروبي
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3 - 3
ن م
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H. Ekitike 38'E. Ebimbe 62'R. Kristensen 67'
P. Sulc 41'P. Adu 86'V. Jemelka 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3)

آينتراخت فرانكفورت v بلزينالنتائج والإحصائيات,