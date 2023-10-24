دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
Jae-Hee Jung 22'Young-Joon Goh 49'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

آوراوا ريد دياموندز v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,