دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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بوكايو ساكا 34', 78'كاي هافرتيس 88'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

آرسنال v موناكوالنتائج والإحصائيات,