الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
انتهت
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ديكلان رايس 34'
دين هويسين 67'إيفانيلسون 75'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

آرسنال ضد بورنموثالنتائج والإحصائيات,