دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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بوكايو ساكا 12'لياندرو تروسار 76'
سيرج نابري 18'هاري كين 32' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

آرسنال v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,