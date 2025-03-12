دوري أبطال أوروبا
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2 - 2مجم 9 - 3
ن م
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أوليكساندر زينشينكو 6'ديكلان رايس 37'
إيفان بيريسيتش 18'شهيب دريوش 70'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

آرسنال v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,