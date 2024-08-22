دوري روشن السعودي
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3 - 3
ن م
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C. Goodwin 40', 62'M. Khadhari 90' + 4'
B. Mensah 51'I. Bayesh 85'L. Kal 90' + 7'
(ش١ 1-0) (ن م 3-3)

الوحدة v الرياضالنتائج والإحصائيات,