دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1مجم 6 - 2
ن م
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سالم الدوسري 76'روبن نيفيز 82'ألكساندر ميتروفيتش 90' + 7'
فرشيد طالبي 54'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

برعاية

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الهلال v سباهانالنتائج والإحصائيات,