دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1
ن م
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مالكوم 10'جواو كانسيلو 25'سالم الدوسري 38', 45' + 1'
جيورجي جفيلسياني 90' (جزاء)
(ش١ 4-0) (ن م 4-1)

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الهلال v برسبوليسالنتائج والإحصائيات,